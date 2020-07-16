دراسة أمريكية تثبت فعالية الكمامة في وقف انتقال كورونا

2020/07/16 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بيّنت دراسة أمريكية حديثة أن موظفين اثنين في صالون للتزيين مصابين بفيروس كورونا المستجد لم ينقلا العدوى إلى أي من الزبائن الذين قارب عددهم 140 شخصا خلال بضعة أيام بعدما وضعا كمامة خلال تعاملهما مع الزبائن.وتصب نتائج هذه الدراسة التي أجرتها المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، في سياق التشجيع على […]

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