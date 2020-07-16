علماء يحذرون من “كارثة عالمية” بحلول نهاية القرن الحالي

2020/07/16 | 22:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يرجح علماء معهد القياسات والتقييم الصحي بكلية الطب بجامعة واشنطن في ساتل، أن ينخفض عدد السكان في جميع البلدان وأما في بعضها فقد ينخفض إلى النصف.وقد اكتشف الباحثون هذا الانخفاض بعدد السكان استنادا إلى دراستهم لمعامل معدل الولادات لعدة سنوات، حيث اتضح لهم إذا كان الولادات دون 2.1 ، فإن عدد السكان […]

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