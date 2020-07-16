اسبانيا تعتزم تزويد العراق بالبروتوكول العلاجي للمصابين بكورونا

2020/07/16 | 22:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الاسبانية، اليوم الخميس، عزمها تزويد العراق بالبروتوكول العلاجي للمصابين بكورونا.

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