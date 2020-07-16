مفاجأة بالترتيب العربي... ما الدول الأكثر امتلاكا للذهب؟

2020/07/16 | 22:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي، الصادرة في يوليو/ تموز، استمرار اعتلاء الولايات المحتدة الأمريكية لقائمة البلدان الأكثر امتلاكًا لاحتياطات المعدن النفيس، متفوقة بفارق كبير على أقرب منافسيها.وتشير البيانات المتاحة عبر موقع المجلس، إلى استمرار نمو حيازة البنك المركزي الروسي للذهب خلال العقد الماضي، حيث قفز احتياطه من نحو 700 طن في عام 2010 إلى ما يزيد على 2000 طن هذا العام.وشكلت حيازة الذهب لدى البنك المركزي الأمريكي ما نسبته 78% من إجمالي الاحتياطات الأجنبية، وهي نسبة لم يتفوق عليها سوى فنزويلا التي سجلت 82% (161 طنًا)، لكن البلد اللاتيني يعاني بالأساس أزمة في الحصول على العملة الصعبة بعد انيهار قطاعه النفطي وتدهور الاقتصاد.على صعيد الدول العربية، جاءت السعودية ولبنان في قائمة أكثر 20 دولة حيازة للذهب ضمن احتياطاتها الأجنبية، حيث تمتلك الأولى 323.1 طن من المعدن النفيس، وتمتلك الثانية 286.8 طن.ومن اللافت، مجيئ ليبيا في المرتبة 33 عالميا بامتلاكها 116.6 طن.وجاءت مصر في المرتبة 40 بامتلاكها 79.5 طن من الذهب.فيما جاءت سوريا في المرتبة 60 بامتلاكها 25.8 طن من الذهب.ترتيب أكثر الدول امتلاكا للذهب بين احتياطاتها الأجنبية:1- أمريكا 8133 طنًا2- ألمانيا 3363 طنًا3- صندوق النقد 2814 طنًا4- إيطاليا 2451 طنًا5- فرنسا 2436 طنًا6- روسيا 2299 طنًا7- الصين 1948 طنًا8- سويسرا 1040 طنًا9- اليابان 765 طنًا10- الهند 654 طنًا

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