كيف تعرف أنك تشرب ما يكفي من الماء؟

2020/07/16 | 22:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يمكن أن يكون كل من الماء المستهلك الزائد أو القليل جدا، خطيرا.فكيف يمكن تحديد كمية الماء المثالية التي ينبغي شربها بالضبط؟.وبهذا الصدد، قام موقع “إكسبريس” بتجميع دليل يساعد على مراقبة كمية الماء، التي ينبغي علينا شربها.ويتكون أكثر من ثلثي جسم الإنسان من الماء، وهذا يعني أنه من المهم أن تبقى […]

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