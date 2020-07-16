2020/07/16 | 22:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلن النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الخميس، عن وجود سماسرة تسيطر على إدارة مصرف الرافدين من خلال إطلاق القروض مقابل اخذ نسبة منها وقال عليوي في تصريح له اليوم إن مديرة مصرف الرافدين وأعضاء الإدارة متورطين بأخذ الرشوة من الموظفين مقابل إطلاق القروض لهم، وأن القرض لن يطلق ألا من ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب .. سماسرة داخل مصرف الرافدين تقودهم مديرة المصرف) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب .. سماسرة داخل مصرف الرافدين تقودهم مديرة المصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).