ضبط 7 حاويات مخالفة وادوية بشرية في كمرك ام قصر الشمالي

2020/07/16 | 22:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الخميس، تشكيل لجنة في كمرك ام قصر الشمالي بالتعاون مع الامن الوطني وهيئة المنافذ تم بموجبها فتح حاويتين حجم (٤٠ قدم ) تحتوي على أودية بشرية مخالفة لشروط الخزن ومنتهيه الصلاحية وخمس حاويات تحتوي على سيارات دون الموديل المسموح باستيراده مخفيه خلف اطارات سيارات (من الحاويات المتروكة ) في […]

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