2020/07/16 | 22:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير خارجية فرنسا يصل أربيل

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