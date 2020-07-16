القبض على 4 من عناصر داعش في نينوى

2020/07/16 | 22:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة نينوى، الخميس، القاء القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الارهابية على طريق موصل – بغداد....

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