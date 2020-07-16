2020/07/16 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – اتهمت لندن موسكو الخميس بالسعي لسرقة أبحاث حول لقاح لوباء كوفيد-19 الذي يواصل تفشيه في أرجاء العالم دافعاً ألمانيا إلى تعزيز استعداداتها لمواجهة خطر حدوث موجة وبائية ثانية قد تثيرها عودة المصطافين من عطلهم، فيما تستمر الهند في إعادة فرض تدابير عزل جزئي.وكرّمت اسبانيا في مراسم رسمية ضحايا الوباء الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن تتهم موسكو بالسعي لسرقة لقاح لكوفيد-19 واسبانيا تكرّم ضحاياها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن تتهم موسكو بالسعي لسرقة لقاح لكوفيد-19 واسبانيا تكرّم ضحاياها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).