اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر فتح المحال التجارية في المولات وفق ضوابط وقائية

2020/07/16 | 23:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تنشر وكالة المعلومة، مجموعة الضوابط التي حددتها اللجنة العليا للصحة والسلامة، الخميس، من اجل فتح المحال التجارية في المولات.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء وتلقته /المعلومة/، ان “من اجل تنشيط الحركة التجارية في البلاد والتخفيف عن كاهل المواطنين العاملين فيها، ومراعاة للأوضاع المعيشية لأصحاب المحال والمطاعم، وتوفير فرص العمل للعاطلين، واستجابة لمطالب […]

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