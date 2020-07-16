أناس وأفكار وأزمنة - ياسين الحاج صالح

2020/07/16 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح خلال نصف قرن بالكاد، يعرض تاريخ الأفكار تتابعاً مثيراً فيما يخص العلاقة بين الناس والأفكار في مجالنا، وبصورة ما عالمياً.



تَحوَّلنا من عالم من أفكار أكبر من الناس إلى عالم أفكار على قياس الناس إلى عالم أفكار أصغر من الناس.



وتبدو هذه التحولات متنوعة الآثار منطلقاً مناسباً للنظر في أنماط الفرد والمجموعة، وتصورات الحقيقة والخطأ، والسياسة والزمن.



*في ستينات القرن العشرين وسبعيناته، كانت ال ......





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