2020/07/16 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي إن البداية المحققة بمعايير التاريخ هي اللغز الفعلي بمعايير الوحدة المحيرة والمدهشة للأزل والأبد.



فالإنسان يولد بالصدفة ويموت بالضرورة وحتميتها.



وهي المفارقة التي تشبه دخول الطريق الصوفي والخروج منه.



بمعنى مصادفة الدخول وحتمية الخروج إلى فضاء المطلق لكي تستكين الروح بتذوق المعنى.



وقد وضع المتصوفة هذه الحالة فيما يتعلق بدخول إبراهيم بن ادهم في الطريق الصوفي بحكاية اقرب إلى مفارقة الخيال منها إلى الو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أعلام التصوف: إبراهيم بن ادهم - ميثم الجنابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أعلام التصوف: إبراهيم بن ادهم - ميثم الجنابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).