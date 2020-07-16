2020/07/16 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن نقل ما يقارب 895 مسافراً، من 5 بلدان ذهابا واياباً.

وقالت ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نقل 895 مسافراً من 5 دول الى بغداد وبالعكس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نقل 895 مسافراً من 5 دول الى بغداد وبالعكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).