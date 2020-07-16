2020/07/16 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الثقافة تنتج فيلماً وثائقياً عن الأهوار في ذكرى أدراجها على لائحة التراث العالمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 23:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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