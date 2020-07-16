2020/07/16 | 23:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصميدعي يوجه رسالة (نارية) للحكومة.. ويطالب بتدخل المرجعية لتقول كلمتها (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 23:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصميدعي يوجه رسالة (نارية) للحكومة.. ويطالب بتدخل المرجعية لتقول كلمتها (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصميدعي يوجه رسالة (نارية) للحكومة.. ويطالب بتدخل المرجعية لتقول كلمتها (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).