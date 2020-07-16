الدفاع العراقية تصدر ضوابط جديدة

2020/07/16 | 23:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر عسكري مسؤول، اليوم الخميس، عن صدور ضوابط وشروط "جديدة" بشأن الترقية الخاصة بضباط وزارة الدفاع العراقية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "ضوابط وشروط جديدة صدرت، اليوم، حول الترقية الخاصة بضباط وزارة الدفاع"، مبيناً أن أولها "تحديد الترقية والاحالة الى التقاعد لغاية رتبة عميد (داخل)".

وأضاف المصدر، أن "الشرط الثاني يتضمن ترقية الضباط الجرحى لغاية رتبة عقيد داخل، والترقية من رتبة عميد الى لواء حين توفر الشروط".

وأوضح، أن الشروط الاخرى تنص على أن يكون الضابط قد امضى في الرتبة ست سنوات ويشغل منصب قائد فرقة حالياً أو ما يعادله من قيادات الاسلحة (قائد قاعدة جوية او بحرية او امر قاطع دفاع جوي".

وتابع، أن الشروط تقضي أيضاً بأن "يكون الضابط قد امضى 8 سنوات ويشغل منصب يساعد على الترقية وسبق له العمل بمنصب آمر تشكيل او ما يعادله".

ومن بين الشروط أيضا، بحسب المصدر، أن "يكون الضابط قد امضى 8 سنوات ويشغل منصب يساعد على الترقية ومن حملة شهادة الدكتوراه، وأن يكون الضابط قد امضى 9 سنوات و6 اشهر ويشغل منصب يساعد على الترقية".

وعن الترقية من رتبة عقيد إلى عميد، بيّن المصدر، أنه "يجب توفر الشروط ادناه:

أن يكون الضابط قد امضى 4 سنوات ويشغل منصب آمر لواء او ما يعادله.

أن يكون الضابط قد امضى 6 سنوات، وسبق أن عمل آمر وحدة ولديه منصب يساعد على الترقية.

أن يكون الضابط قد امضى 8 سنوات ويشغل منصب يساعد على الترقية.

أن يكون الضابط قد امضى 6 سنوات ولديه منصب يساعد على الترقية ويعمل بمنصب في الميدان بمستوى مستشار صنف او مدير قسم في مقر قيادات العمليات والفرق .

أن يكون الضابط قد امضى 4 سنوات وأعيد إلى الخدمة برتبة أدنى ولم يستفد منها سابقاً ولديه منصب يساعد على الترقية.

وأشار المصدر، إلى أن "الشروط اعلاه قرار وأمر وزاري وعليه تمت الترقيات"، لافتا الى أن "هذه الضوابط الجديدة أثارت الإحباط بين صفوف ضباط الدفاع".

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