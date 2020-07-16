2020/07/16 | 23:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الخميس، انه لا توجد اي ثقة بنوايا المملكة العربية السعودية في تقديم العون الى العراق، على مختلف الاصعدة وذلك في تعليقه على اعلان وزير المالية وجود زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الى الجار الخليجي.واضاف البلداوي ، انه "رغم تغيير الحكومات العراقية، طيلة السنوات السابقة، سياسة السعودية ثابتة تجاه العراق، ودورها سلبي دائما مع العراق حتى اليوم، خصوصاً فيما يتعلق بأرسلها الارهابيين الانتحاريين، ولم تقدم يوما يد العون للعراق رغم ما مر به من ازمات وتحديات كثيرة وكبيرة، بل الرياض كانت هي الداعم للكثير من التنظيمات الارهابية ودعمت هذه التنظيمات على مختلفة الاصعدة".وأضاف انه "لا توجد اي ثقة بان السعودية قد تغير اليوم سياستها ومنهجها بالتعامل مع العراق عن السابق، خصوصاً ان العقلية الحاكمة في السعودية، هي نفسها لم تتغير منذ سنوات، والامر الاخر ان السعودية هي أداة لتنفيذ المخططات الصهيونية – الامريكية في المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل ويوقع اتفاقيات مهمة بيد البلدين.وذكر علاوي في تصريحات متلفزة، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل ويوقع اتفاقيات مهمة وسيتم افتتاح المنافذ الحدودية بين العراق والسعودية قريبا للتبادل التجاري، مبينا أن فرصا كبيرة لاستثمار القطاع الخاص السعودي في العراق".وأضاف، أن "أكثر من 10% من الموظفين في الدولة العراقية، فضائيون، ومزدوجو الرواتب والوضع الاقتصادي سيئ ونعمل على تقويته خلال موارد غير نفطية، مؤكدا أنه، لا يمكن تحميل حكومة الكاظمي ما يمر به العراق من مشاكل مالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح : السعودية أداة لتنفيذ المخططات الصهيوأمريكية.. لا نثق بنواياها تجاه العراق ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح : السعودية أداة لتنفيذ المخططات الصهيوأمريكية.. لا نثق بنواياها تجاه العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).