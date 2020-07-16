القاموس القرآنى:(السبيل)(7) الصحابة بين الانفاق في سبيل الله أو البخل في سبيل الشيطان - أحمد صبحى منصور

2020/07/16 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة1 ـ الصاحب هو الذى يشاركك في نفس الزمان والمكان ، فأنت صاحب له وهو صاحب لك.



ليس مهما إن كان يشاركك المحبة أو نفس الدين .



كان صاحبا يوسف في السجن مشركين ، وعظهما صاحبهما يوسف عليه السلام فقال : ( يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ ......





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