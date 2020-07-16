حروب الطحينة أولًا، وبعدها حروبنا مع الكورونا - جواد بولس

2020/07/16 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس لم يشفق علينا تموز، ولم يتركنا واقفين على الريح نعصر قلقنا ونشقى في عتمةٍ أرخاها على أرواحنا مخلوق ميكروسكوبي لعين، فشل جهابذة البشرية بمواجهته ونجحوا فقط بايجاد اسم له؛ فراح "كوفيدهم التاسع عشر" يسخر من جهلنا ويضرب بموجه الغاضب شواطئنا ويحصد ضحاياه.لم تتأثر القرى والمدن العربية المحلية بهذا الفايروس مثلما تأثرت به تجمعات سكانية أخرى مع بدايات انتشاره في العالم وفي اسرائيل، وحافظت معظمها على ن ......





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