بمناسبة الذكرى ال 150 لميلاده / لينين منظر الثورة ومنفذها * - ترجمة : رشيد غويلب

2020/07/16 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ترجمة_:_رشيد_غويلب بقلم: انغار سوتلي ولد الدكتور انغار سولتي، في 14 نيسان 1979، وهو كاتب وعالم اجتماع الماني.



عمل كمساعد باحث في جامعة يورك الكندية.



وتشمل اهتماماته البحثية الاقتصاد السياسي العالمي، وعلم الاجتماع السياسي، والنظرية السياسية، وعلم الجمال.



ومنذ حزيران 2016 يعمل استشاريا لسياسة السلام والأمن في معهد التحليل الاجتماعي في مؤسسة روزا لوكسمبورغ، التابعة لحزب اليسار الألماني.



له العديد من المؤلفات ......





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