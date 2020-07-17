2020/07/17 | 00:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس العراق.. درجات حرارة تقترب من الـ50 في هذه المناطق غدا الجمعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/17 | 00:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. درجات حرارة تقترب من الـ50 في هذه المناطق غدا الجمعة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. درجات حرارة تقترب من الـ50 في هذه المناطق غدا الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).