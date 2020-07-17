الريال يتوج بالليغا..وبرشلونة يسقط في الكامب نو

2020/07/17 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

توج فريق ريال مدريد اليوم الخميس، (16 تموز 2020) بلقب الليغا للموسم 2019-2020 قبل الجولة الاخيرة بعد الفوز على فياريال 2-1 ، في لقاء جرى على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب الجولة 37 بالدوري الاسباني، فيما خسر برشلونة اما اساسونا 1-2.

ريال مدريد لعب مهاجما منذ البداية وسيطرعلى مجريات الشوط الاول، امام تراجع دفاعي لفياريال، ونجح بنزيما في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من لوكا مودريتش جعلته ينفرد بالمرمى، ووضعها المهاجم الفرنسي بإمتياز في شباك الضيوف، واستمرت افضلية الريال دون وجود رغبة لفياريال في تحقيق التعادل حتى نهاية هذا الشوط بهدف ريال مدريد الوحيد، فيما خرج برشلونة من الشوط الاول متأخرا بهدف أساسونا، جاء الهدف بواسطة خوسيه أرناييز في الدقيقة 15.

وضاعف بنزيما النتيجة للريال بالهدف الثاني في الدقيقة 76 بعد ركلة جزاء اكدها الفار وأعاد الحكم التنفيذ بعد ان حرك راموس الكرة لبنزيما، لكن في الثانية نفذها بنزيما مباشرة في الشباك، وقلص فياريال النتيجة بهدف فيسنتي ايبورا في الدقيقة 83،لينتهي اللقاء بفوز الريال 2-1 والتتويج بالليغا، بينما استمرت سيطرة وضغط برشلونة ونجح ميسي في ادراك التعادل عند الدقيقة 62،لكن اساسونا قال كلمته بهدف التقدم الثاني عند الدقيقة 94 بواسطة روبيرتو توريس، لينتهي اللقاء بخسارة برشلونة 1-2.

وبهذا الفوز توج ريال مدريد بلقب الليغا متصدرا القائمة بـ 86 نقطة من دون ان تؤثر نتيجة الجولة الاخيرة، فيما اصبح رصيد برشلونة والمركز الثاني.

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