-ستالين ومعركة البروليتاريا من أجل الديمقراطية- - طلال الربيعي

2020/07/17

#الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي المقالة التي اترجمها ادناه تصحح بعض الافكار الخاطئة الشائعة والمتداولة حول الديموقراطية في الاتحاد السوفيتي.



انها تشكل ايضا مراجعة نقدية لبعض افكاري السابقة, ولكني علي انصاع دوما الى منطق العلم ولغة الوثيقة والمصدر.



بهذه الروح اترجم المقالة ادناه.Stalin and the Proletariat s Battle for DemocracyCommunistresearchcluster.files.wordpress.com/2015/07/crc_ci_vol_three_1_0.pdf........

