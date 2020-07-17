ريال مدريد يتوج بلقب الليغا للمرة الـ 34 في تاريخه

2020/07/17 | 00:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز فريق ريال مدريد رقمه القياسي وتوج بطلا للدوري الإسباني في كرة القدم للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، بفوزه على ضيفه فياريال 2-1 مساء الخميس في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

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