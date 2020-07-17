مقارنة بين ريال مدريد و برشلونة بعدد الألقاب

2020/07/17 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

توّج ريال مدريد رسمياً الخميس،(16 تموز 2020)، بلقب الدوري الإسباني موسم 2019 / 2020، لأول مرة منذ عام 2017 مع نفس المدرب زين الدين زيدان.

وحسم ريال مدريد اللقب لصالحه بعد انتصاره على ضيفه فياريال بهدفٍ نظيف، قبل انتهاء مسابقة الدوري بجولة.

وفشل برشلونة في الاحتفاظ بلقبه للمرة الثالثة على التوالي، ليعود ريال مدريد من جديد لمنصات التتويج بالبطولة المحلية عن جدارة واستحقاق.

وبذلك، نجح ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني 34 مرة، متفوقاً على برشلونة صاحب الـ 26 لقباً.

ونجح ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني 34 مرة، بالإضافة إلى إحرازه بطولة دوري أبطال أوروبا "13 مرة"، وكأس ملك إسبانيا "19 مرة"، وكأس العالم للأندية "وكأس الإنتركونتينانتال "7 مرات"، والدوري الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الأوروبي "4 مرات"، وكأس السوبر الإسباني "11 مرة”، وكأس السوبر الإسباني مرة، وكأس إيفا دوراتي مرة، وكأس ليبروأمريكانا مرة، وبهذا وصلت ألقاب ريال مدريد طوال تاريخه إلى 93 لقباً.

اما برشلونة،فنجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني “26 مرة”، ودوري أبطال أوروبا “5 مرات”، وكأس ملك إسبانيا “30 مرة”، وكأس العالم للأندية “3 مرات”، وكأس الأندية أبطال الكؤوس “4 مرات”، وكأس السوبر الأوروبي “5 مرات”، وكأس السوبر الإسباني “13 مرة"، وكأس السوبر الأوروبي "مرتين"، وكأس إيفا دوارتي "3 مرات"، ليصل مجموع ألقاب برشلونة طوال تاريخه إلى 91 لقباً، وبذلك يتفوق المرينجي بفارق ثلاث بطولات عن غريمه التقليدي البرسا.

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بغداد اليوم - متابعة

توج فريق ريال مدريد اليوم الخميس، (16 تموز 2020) بلقب الليغا للموسم 2019-2020 قبل الجولة الاخيرة بعد الفوز على فياريال 2-1 ، في لقاء جرى على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب الجولة 37 بالدوري الاسباني، فيما خسر برشلونة اما

بغداد اليوم/ متابعة

يستضيف فريق ريال مدريد فى الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، نظيره فياريال فى موقعة الحسم للقب الدورى الإسبانى هذا الموسم، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من مسابقة الليجا على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو".

وذكرت صحي

بغداد اليوم _ بغداد

كشف المدرب حسن أحمد، اليوم الخميس، ( 16 تموز 2020) ، عن مدة تجديد عقده مع فريق النجف بكرة القدم، فيما اشار الى معاناته من ضيف الوقت في التعاقد مع اللاعبين.

وقال احمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "جدد العقد بشكل رس

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