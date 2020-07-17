مجلس الشيوخ فى مصر ردة عن الدستور - محمد حسن خليل

2020/07/17 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسن_خليل بعد حوالى سبع سنوات على إقرار دستور يناير 2014، وبعد إقرار مجلس النواب لقانون إنشاء مجلس الشيوخ حددت الحكومة موعدا للترشيح من 11 يوليو، وموعدا للانتخابات يومى 11 و12 أغسطس فى جدول سريع لتشكيل وترشيح القوائم والترشيح الفردى.أول ما يلفت النظر هو أنه أثناء مناقشات لجنة الخمسين لإقرار الدستور عام 2013 استماتت الحكومة فى محاولة إقرار برلمان بمجلسين، شيوخ ونواب، واستماتت كتلة وطنية من اللجنة للدفاع ......





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