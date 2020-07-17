الصين تجري تجارب على البشر للقاح محتمل لكورونا

2020/07/17 | 01:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت السلطات الصينية على بدء تجارب أولية على البشر للقاح محتمل لفيروس كورونا، تعمل على تطويره شركة "بيو إن تيك" الألمانية.

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