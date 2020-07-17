2020/07/17 | 01:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة المليوني شخص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تسجل 1322 حالة وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تسجل 1322 حالة وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).