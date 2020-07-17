السيسي: مصر “لن تقف مكتوفة الأيدي” أمام أي تهديد للأمن المصري والليبي

2020/07/17 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الخميس التقى خلاله شيوخ قبائل ليبية أن مصر “لن تقف مكتوفة الأيدي” في مواجهة أي تحركات قد تشكل تهديدا للأمن في مصر وليبيا.وقال السيسي خلال المؤتمر الذي بثّه التلفزيون الرسمي “مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل […]

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