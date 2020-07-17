وزير الخارجية الفرنسي في ثامن زيارة له الى بغداد: قدمنا للعراق مساعدة بمقدار مليار يورو

2020/07/17 | 02:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان كشف وزير الخارجية الفرنسي لودريان خلال مؤتمر صحفي مع فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي في مقر الوزارة ببغداد أن فرنسا قدمت «مليار يورو لمساعدة العراق»، وأضاف: «هذه الزيارة الثامنة لي إلى العراق، والأولى خارج أوروبا بعد أزمة (كورونا)، وهي تعكس اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعراق».وأوضح لودريان: «لدينا تحديات مشتركة ونعبر […]

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