مشرعون أميركيون يطالبون تويتر بإطلاع الكونغرس على تفاصيل الاختراق

2020/07/17 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب بعض الأعضاء في الكونغرس الأمريكي شركة "تويتر" بإطلاع المشرعين الأمريكيين على تفاصيل اختراق حسابات عدد من الشخصيات المشهورة.

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