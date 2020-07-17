النفط العراقي يتدفق إلى الأردن مجددًا

2020/07/17 | 04:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هالة زواتي، استكمال الجانب العراقي الاجراءات اللوجستية والبدء بتحميل الصهاريج بالنفط الخام إيذانًا بعودة تدفق نفط العراق الى المملكة.

وقالت زواتي، الخميس 16 تموز/يوليو، إن "اتفاقًا جرى بين الجانبين الأردني والعراقي، الأسبوع الماضي، على استئناف صادرات النفط العراقي التي تنقل برًا إلى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء"، بحسب الوكالة الأردنية للأنباء.

وأكد الوزيرة الأردنية، أهمية هذه الخطوة في تعزيز علاقات التعاون الأردني العراقي في مجال الطاقة، في "إطار حزمة مشاريع يعمل عليها الجانبان وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وبلغ إجمالي واردات المملكة من نفط العراق منذ انطلاق عملية شحن النفط العراقي إلى المملكة في 5 أيلول/سبتمبر 2019 وحتى نهاية نيسان/أبريل الماضي حوالي 2.44 مليون برميل بواقع 10 آلاف برميل يوميًا، وفق الوكالة الأردنية

وأوضحت الوزيرة الأردنية، أن "آلية استيراد النفط في ظل الإجراءات الحكومية لمواجهة تحديات انتشار وباء كورونا، تتم بتفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الأردنية في المنطقة الحدودية بين البلدين، التزامًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

ووقع الأردن مذكرة تفاهم مع العراق في الثاني من شباط/فبراير 2019، تقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل يوميًا، تشكل 7% من احتياجات المملكة.

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