القوات البريطانية تنسحب من معسكر التاجي: التحالف يتعرض إلى تهديد حقيقي

2020/07/17 | 04:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن التحالف الدولي، انسحاب القوات البريطانية من معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.

ونقل التحالف، الخميس 16 تموز/يوليو، بيانًا صادرًا عن وزارة الدفاع البريطانية قالت فيه، إن القوات البريطانية "ليست غريبة على شوارع بغداد المترامية الأطراف أو الصحارى الشاسعة في العراق، ومهمتها الأخيرة في الشرق الأوسط شهدت أنها تعمل جنبًا إلى جنب مع العراق إلى جانب دول أخرى شريكة في التحالف، للمساعدة في توفير مجتمع أمن ومستقر ليعيش فيه العراقيون وينعموا بخيره".

وأضاف البيان، أن "القوات البريطانية، المنتشرة في أنحاء البلاد، عملت على مدى سنوات على تدريب أكثر من 12 ألف منتسب في القوات الأمنية العراقية، وهي في وضع يمكنها الآن من تسليم مهمة التدريب هذه في أحد المعسكرات العراقية إلى المدربين العراقيين ليتولوا المهمة".

وتابع البيان، أن "التهديد الذي يواجه التحالف في العراق حقيقي للغاية، حيث تتعرض المواقع لهجمات منتظمة بالنيران غير المباشرة، حيث أدى هجوم من هذا النوع في وقت سابق من هذا العام إلى وفاة نائب عريف برودي جيلون، وهي ملاحظ تعمل في الطبابة القتالية في قوات الاحتياط".

وأكد البيان، أن بريطانيا "ستبقى ملتزمة تمامًا بعراق آمن والعمل من أجل تحقيق الهزيمة الحقيقة لداعش، وعليه سيبقى أكثر من 100 فرد عسكري بريطاني لدعم هذا الهدف، في حين سيواصل سلاح الجو الملكي قتاله في سماء العراق وسوريا".

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