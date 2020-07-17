2020/07/17 | 04:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة صادقون احمد الكناني، الخميس، ان فصائل المقاومة اعطت مهلة للقوى السياسية للتفاوض مع القوات الامريكية لخروجها من العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعطاء المقاومة العراقية مهلة للتفاوض بشأن خروج القوات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعطاء المقاومة العراقية مهلة للتفاوض بشأن خروج القوات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).