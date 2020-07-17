وفاة فنان سعودي شهير بعد إصابته بكورونا

2020/07/17 | 06:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي فنان سعودي شهير، يوم الخميس، متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.ونعى الناقد الناقد الفني، يحيى مفرح زريقان، الفنان والمونولوجست سعد التمامي عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلا: “انتقل إلى رحمة الله تعالى المونولوجست الشهير سعد التمامي بعد إصابته بفيروس كورونا رحمه الله وأحسن إليه، وتجاوز عنه وتقبله قبولا حسنا وألهم […]

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