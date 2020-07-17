حبس محمد رمضان في قضية الطيار

2020/07/17 | 06:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة الدقي الجزئية في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا بتوكيل بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي.وأفاد موقع “الوطن” المصري بأن محكمة الدقي الجزئية قضت بسجنه سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بـ”تهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر”.

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