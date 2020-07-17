رسميا .. الريال بطلا للدوري الاسباني

2020/07/17 | 06:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج ريال مدريد رسميا بالدوري الاسباني بعد فوزه على فياريال وتعثر مطارده برشلونة امام اوساسونا.وانتهى لقاء الريال بفوز الفريق الملكي بهدفين سجلهما بنزيما (د29 +د77) فيما سجل هدف الغواصات ايبورا.اما اللقاء الثاني الذي أقيم بنفس الوقت فانتهى بخسارة البرشا بهدفين لهدف ، في لقاء عاد فيه ميسي للتسجيل ، لكنه أضاع ضربة […]

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