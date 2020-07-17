العراق : رفع الحظر كليا بعد عيد الأضحى

2020/07/17 | 06:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات العراقية، اليوم الخميس، رفع حظر التجوال بشكل كامل بعد عيد الأضحى، فيما أكدت تقليصه خلال الأيام الحالية.وقالت اللجنة في بيان صحفي: “تقرر إعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية مع تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساء لغاية السادسة صباحا”.كما تقرر وفقا للبيان، إعادة فتح المطارات بدءا من الثالث والعشرين […]

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