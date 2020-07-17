البرلمانية المغتصبة - منال حميد غانم

2020/07/17 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منال_حميد_غانم نملك ٨-;-٤-;- نائبة في مجلس النواب العراقي تمثل اكثر من نصف عدد السكان بقليل وهن النساء في هذا البلد بشكل خاص وكل المواطنين بشكل عام .



ولكنهن بلا حول ولا قوة بل اشبه بالدمى التي يحركها صانع العرائس على مسرح الدمى لتؤدي مسرحية ساذجة هي مسرحية الديموقراطية في اكثر البلاد العربية ابتعادا عن الديمقراطية و العدالة .فلا يوجد مفهوم واحد يسمح بظهور تلك الدمى الى خشبة المسرح سوى الجهل والفوضى وان ......





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