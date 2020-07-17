أمريكا تعلن تسهيلات برفد العراق بكهرباء الخليج

2020/07/17 | 08:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جدّدت والولايات المتحدة والحكومة العراقية ومجلس التعاون الخليجي، دعمهم الكامل لمشروع يربط شبكات الكهرباء بين الأخير والعراق.

وفي بيان لوزارة الخارجية الأميركية، قالت واشنطن إنها "ملتزمة بتسهيل هذا المشروع وتقديم الدعم عند الحاجة".

وسيوفر هذا المشروع الطاقة الكهربائية للعراقيين الذين "هم في أمس الحاجة إليها"، وفق البيان.

كما سيمكن المشروع من دفع العجلة الاقتصادية العراقية، ويدعم التنمية الاقتصادية، خاصة في المحافظات الجنوبية.

وتتطلع حكومة العراق ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة إلى زيادة التعاون الاقتصادي والطاقوي الوثيق بينهم "كأساس للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة".

ودعت الأطراف الثلاث، الدول التي شاركت في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق عام 2018، إلى الوفاء بوعودها تجاه بغداد.

وأنشئت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقرها في الدمام بالمملكة العربية السعودية، في 31 ديسمبر 2001 لغرض ربط أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.

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