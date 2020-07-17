2020/07/17 | 08:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ما يلي سجل الفائزين بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تتويج ريال مدريد باللقب للمرة 34 اليوم الخميس.2020 ريال مدريد 2019 برشلونة 2018 برشلونة 2017 ريال مدريد 2016 برشلونة 2015 برشلونة 2014 أتليتيكو مدريد 2013 برشلونة 2012 ريال مدريد 2011 برشلونة 2010 برشلونة 2009 برشلونة 2008 ريال مدريد 2007 ريال مدريد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سجل الفائزين بلقب الليجا على مر التأريخ وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجل الفائزين بلقب الليجا على مر التأريخ) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجل الفائزين بلقب الليجا على مر التأريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).