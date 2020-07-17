الكشف عن خيوط جريمة إغتيال قادة النصر

2020/07/17 | 08:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاسبوا قتلة القادة هو الوسم الذي اطلقه رواد تويتر في العراق للثأر لقادة النصر الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد المجاهد أبو مهدي المهندس ورفاقهما ال...

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