2020/07/17 | 08:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير مركز علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو ألكسندر غينتسبيرغ، ، إن الذين تعرضوا لإصابات شديدة بكورونا ثم تعافوا "لا يحتاجون إلى التطعيم" في المستقبل القريب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير : المتعافون من إصابات كورونا الشديدة لن يحتاجوا لقاحا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير : المتعافون من إصابات كورونا الشديدة لن يحتاجوا لقاحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).