13.6 مليون إصابة و585 ألف وفاة بفيروس كورونا حول العالم

2020/07/17 | 08:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 585.750 شخصاً على الأقل منذ ظهوره في الصين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسب تعداد لفرانس برس الخميس في الـ 19.00 بتوقيت غرينيتش.وسُجلت 13.660.780 إصابة في 196 بلداً ومنطقة، وتعافي 7.442.700 مصاباً على الأقل.وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بـ 137.897 من بين 3.536.658 ملايين إصابة، …

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