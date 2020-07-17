البلداوي: الاقتراض لم يخلص العراق من ازمته الاقتصادية والملف الأمني بحاجة الى مراجعة

2020/07/17 | 09:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان تحالفه يسعى لمناقشة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول ملفات تتعلق بالازمة الاقتصادية والاقتراض والجانب الأمني، لافتا الى ان الاقتراض لم يخلص العراق من ازمته في حين مازال الملف الأمني يشهد تراجعا وبحاجة الى مراجعة.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “اقتصاد العراق بدأ بالتراجع رغم ما […]

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