ناسا ترصد لقطات لما يبدو أنه “خفاش يرفرف” عبر الكون

2020/07/17 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..التقط مسبار تابع لوكالة ناسا لحظات لا تصدق لتشكيل نجم بعيد، مصحوبا بظل “الخفافيش” الذي يلوح في الأفق.وأعاد مسبار هابل صورا ساحرة لتكوين نجم يعرف باسم HBC 672.وترافق النجم الصغير سحابة من الغاز والغبار، ما يساعد على تغذية الكيان النجمىي.ومع ذلك، فإن أكثر ما يثير الدهشة هو الظل […]

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