2020/07/17 | 09:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دار “كريستيز” عن تنظيم مزاد عبر الإنترنت تعرض فيه أكبر مجموعة متكاملة من الأحذية الرياضية التي ارتداها لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير مايكل جوردان أثناء مسيرته مع فريق شيكاغو بولز، والتي أثرت بشكل كبير على رياضة كرة السلة في تلك الفترة.وسيتم تنظيم المزاد بين 30 يوليو (تموز) و13 أغسطس (آب) بالتعاون مع شركة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحذية مايكل جوردان النادرة معروضة للبيع في مزاد وكالة تقدم الاخبارية.

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