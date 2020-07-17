إسبانيا تعتزم تزويد العراق ببروتوكولها العلاجي ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا

2020/07/17 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة الاسبانية،، عزمها تزويد العراق بالبروتوكول العلاجي للمصابين بكورونا.

ونقل بيان عن سفارة العراق في اسبانيا وتلقته (بغداد اليوم) أن "سفير جمهورية العراق في مملكة اسبانيا عادل مصطفى كامل التقى فاوستينو بلانكو، الوكيل الفني للصحة والاستهلاك الاسبانية و رودريغو غوتيرث، مدير عام الادارة المهنية في مقر وزارة الصحة الاسبانية".

واضاف، أن "الجانبين بحثا توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين جمهورية العراق ومملكة اسبانيا للاستفادة من خبرات اسبانيا في مواجهة الوباء واستراتيجيات الحجر المناطقي ونظام الطوارئ الصحي وتقديم الدعم للعراق لمواجهة جائحة كورونا".

وتابع، انه "تم الاتفاق على عقد اجتماع فيديوي بين الخبراء من كلا الجانبين في مجال مكافحة الجائحة لنقل خبرة الجانب الاسباني في هذا المجال، مؤكدين على ضرورة تضافر الجهود الدولية للتصدي لتلك الازمة".

وقد اعرب الوكيل عن استعداد الوزارة لتزويد العراق، بناءً على رغبة السفير ، بالبروتوكول العلاجي المتبع والتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة.

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قال الطبيب الاستشاري- د.



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