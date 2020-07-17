اندلاع نزاع عشائري عنيف ليلة أمس واستمراره ساعات في ذي قار

2020/07/17 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة (17 تموز 2020)، باندلاع نزاع عشائري وصفه بـ "العنيف&...





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